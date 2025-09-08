Павел Александров, международный обозреватель

Немецкий канцлер открыто примерил на себя роль вожака европейских русофобов. Как отметила даже столичная Berliner Zeitung, в интервью телепрограммам ProSieben/Sat.1 Фридрих Мерц «непривычно резко атаковал президента России». При этом газета лишь высказывает свое удивление, но ни одним словом не осуждает главу правительства ФРГ, хотя и достаточно полно цитирует канцлера: «Путин – военный преступник. Возможно, самый большой военный преступник нашего времени. У меня нет никакого повода ему в чем-то доверять. Нам нужно просто ясно осознавать, как следует обходиться с военными преступниками, тут не может быть места никакой уступчивости», считает Мерц.

Одновременно глава немецкого кабинета высказался за «стратегию истощения России экономическим путем». По мнению канцлера, «военным путем – этого добиться трудно, а экономически – получиться может». В качестве цели борьбы с Россией он, сын и внук убежденных прихвостней Гитлера, генетически детерминированный русофоб назвал ситуацию, при которой «Москва не сможет более сохранять свою военную промышленность». В общем-то, явно оскорбительные заявления Мерца в адрес России и ее лидера явно не сильно удивили никого в Кремле, а скорее подтвердили ожидания многих российских аналитиков, которые предполагали, что никаких мудрых дипломатических шагов от нового канцлера ожидать не следует – не того полета эта птица.

Поэтому отнюдь не случайно, когда пресс-секретаря Владимира Путина попросили прокомментировать слова немецкого канцлера о том, что Женева может стать переговорной площадкой по Украине, Песков очень спокойно указал на то, что «Мерц допустил в последние часы очень много нехороших заявлений в отношении нашего президента. Поэтому вряд ли его мнение в настоящий момент можно принимать во внимание». Это ясно показывает, что компетентным политиком международного уровня – со всеми вытекающими последствиями – главу нынешнего берлинского кабинета министров в Москве больше не считают.

Ну, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на призывы канцлера ФРГ Фридриха Мерца экономически истощить Россию словами "истощилка не выросла". "Истощилка не выросла, хер (herr - нем. господин - прим. ТАСС) Мерц", - написала она в своем Телеграм-канале, комментируя заявления канцлера, чем наверняка заставила сильно потрудиться переводчиков в Берлине. Характерно, что реакция нашего президента на оскорбительную словесную атаку явно нервничающего Фридриха Мерца стала в высшей степени сдержанной. По словам Владимира Путина, подобные высказывания немецкого канцлера выглядят как неудачная попытка снять вину не только с себя лично, но и со своей страны, а также с Запада в целом. Вину за незаконный вооруженный переворот в Киеве в 2014 году и дальнейшее финансирование преступного неонацистского режима на Украине, включая снабжение его различными видами вооружений.

Мерц нервничает, позволяя себе оскорблять президента России, все-таки, по всей вероятности, в основном не из-за призывов внешнеполитических экспертов из оппозиционных партий, например, «Альтернатива для Германии» (АдГ) или «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» (ССВ), считающих необходимым отказаться от продолжения поставок оружия Киеву, а вместо этого вести дипломатические переговоры с Москвой. Представляется, что для председателя ХДС более опасен явный провал политики возглавляемого им коалиционного правительства ХДС/ХСС с СДПГ, которым недовольны уже более двух третей немцев.

Согласно актуальному соцопросу Первого канала немецкого ТВ (ARD) примерно 75% респондентов не довольны работой канцлера и его кабинета министров. Число поддерживающих Мерца граждан уменьшилось по сравнению с предыдущим месяцем на 7% до уровня 22%. Наибольшее неприятие у бюргеров вызывают планы правительства сократить расходы на социальные выплаты и поднять нижнюю границу выхода на пенсию до 70 лет. Однако Фридрих Мерц на недовольство населения, похоже, пока обращает мало внимания. Он уперто делает ставку на милитаризацию страны и дальнейший подъем градуса русофобии. Поэтому-то, в частности, постоянно растут цифры немецкого экспорта вооружений.

По данным журнала «Politico», который публикует материал «Германский экспорт вооружений на рекордном уровне», за 2024 год немецкое правительство дало «добро» на экспорт вооружений на сумму 12,83 млрд евро, а годом ранее эта цифра равнялась лишь 12,13 млрд евро. Согласно докладу Минобороны ФРГ, который имеется в распоряжении этой редакции, на первом месте среди получателей немецкого оружия находится Украина – 8,15 млрд. Интересно, что партнеры Германии по ЕС и НАТО получили в прошлом году значительно меньше оружия – всего на 1,58 млрд евро, чем в 2023 году (тогда примерно на 6 млрд евро). По информации журнала, большую часть немецкого экспорта вооружений составляет гусеничная и колесная техника на сумму 4,4 млрд евро, затем – бомбы, торпеды и ракеты (на 2,9 млрд евро), а также военные корабли (1,5 млрд евро). Как уже известно, власти Германии уже пообещали Киеву ежегодную помощь в размере 9 млрд евро. Нет сомнений, что и прибыль немецкого ВПК будет увеличиваться, однако авторитет канцлера Мерца и его правительства вряд ли повысится. .