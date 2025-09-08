Reuters сообщило о содержании 19-го пакета санкций в отношении России

Еврокомиссия планирует предложить на рассмотрение государств ЕС 19-й пакет санкций против России к 12 сентября. Об этом со ссылкой на собственные источники передает агентство Reuters.

Оно также информировало о том, что в черный список будут добавлены два банка центральноазиатских государств и ряд региональных банков РФ.

Некоторое время назад агентство Bloomberg сообщило, что Еврокомиссия в рамках этого пакета изучает возможность применения вторичных санкций в отношении Казахстана.