Reuters сообщило о содержании 19-го пакета санкций в отношении России
8 сентября 2025 / 16:14
© EPA-EFE/ OLIVIER HOSLET/ТАСС
Еврокомиссия планирует предложить на рассмотрение государств ЕС 19-й пакет санкций против России к 12 сентября. Об этом со ссылкой на собственные источники передает агентство Reuters.
Оно также информировало о том, что в черный список будут добавлены два банка центральноазиатских государств и ряд региональных банков РФ.
Некоторое время назад агентство Bloomberg сообщило, что Еврокомиссия в рамках этого пакета изучает возможность применения вторичных санкций в отношении Казахстана.