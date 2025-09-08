Станислав Смагин, ветеран СВО, корреспондент газеты «Военный вестник Юга России»В конце прошлой недели издание India Today опубликовало интервью главы МИД Германии Йоханна Вадефуля. Среди прочего, дипломат назвал терактами подрывы газопроводов «Северный поток 1» и «Северный поток 2» три года назад. Однако он отказался возложить ответственность за них на Украину: «Нет, мы только видели разрушения, и, конечно же, это был акт, я бы сказал, террора. Сейчас ведется расследование».

Однако ведущие немецкие СМИ уже прямо пишут не только о доказанной следствием вине диверсантов с украинскими паспортами, но и о том, какая военно-политическая фигура киевского режима курировала эту акцию. Как анонимно заявил Die Welt следователь, работающий по делу, это бывший главком ВСУ и нынешний украинский посол в Лондоне Валерий Залужный.

Немецкое следствие считает, что в целом раскрыло дело, знают имена всего экипажа яхты, с которой была произведена закладка взрывчатки, равно как обладают и неоспоримыми доказательствами причастности киевского режима.

Непосредственным координатором диверсии, лично присутствовавший при ее осуществлении, считается арестованный в Италии некий Сергей К, первое качественное фото публикует Die Welt. Берлин требует его выдачи, однако сам подозреваемый свою вину отрицает, и апеннинский суд пока решение о выдаче не принял. Адвокат Сергея сообщил, что до сих пор никто из украинского диппредставительства не пытался связаться с его подзащитным, что «очень необычно, особенно учитывая, что он служил офицером в украинской армии до конца 2023 года».

О причастности генерала к подрыву «Потоков» немецкие журналисты пишут не в первый раз. Еще год назад, например, об этом сообщал Der Spiegel. По данным журнала, весной-2022 план будущей операции принесли на утверждение Залужному. Он якобы был доволен, что Зеленский о ней не знает, так как «эти люди [планировщики] не стали бы доверять президенту и его окружению». Более того, главкому операция настолько пришлась по душе, что он предложил масштабировать ее и на Черное море - взорвать «Турецкий поток». Но эта диверсия «позже потерпит неудачу».

У обретения «нового дыхания» темой балтийских терактов и их украинского следа есть широкие геополитические причины. Но и педалирование причастности к ним Залужного имеет свое объяснение. Генерал – в первую очередь ставленник Британии. Постепенно и скрепя сердце, по мере разочарования в Зеленском, к возможности ставки на него как на компромиссную фигуру склоняется и команда Трампа. Европу он устраивает в наименьшей степени, хотя и там не в восторге от «Зе», а те же немцы, например, плотно работают с киевским мэром Кличко. Поэтому задача – ослабить позиции Залужного в его закулисном противостоянии с Зеленским и в возможных будущих внутризападных торгах о «послезеленском» руководстве Украины.

Интересно, что ранее, при прошлой администрации и более прохладном отношении к Залужному, о его роли в атаке на «Потоки» писали и американские СМИ. Так, в середине прошлого августа Wall Street Journal со ссылкой на неназванные американские, европейские и украинские источники утверждал, что ЦРУ принуждало Зеленского отменить приказ о диверсии, и сам он не спорил, однако у генерала оказалось другое мнение. Залужный «проигнорировал распоряжение [Зеленского], а его команда внесла корректировки в изначальный план».

Внутриукраинские настроения тоже стабильно дают Зеленскому и его опекунам поводы для тревоги. Недавнее исследование социологической группы «Рейтинг» показало, что Залужному доверяют 74% опрошенных, действующему «главе администрации»— 68%, уровень недоверия к Залужному составляет всего 19%, а вот к Зеленскому — уже 30%. Применительно к ситуации гипотетических выборов в первом туре выиграл бы все же Зеленский— 35,2% против 25,3% у Залужного. Но у экс-главкома ВСУ во втором туре значительно больший потенциал получить голоса колеблющихся избирателей.

Еще один повод вспомнить о противостоянии Залужного с Зеленским – убийство во Львове экс-главы СНБО и экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Первоначально украинский официоз заголосил о «российском следе», но вскоре, после задержания убийцы, выяснилось, что он потерял на фронте сына и хотел отомстить хоть кому-то из создателей Украины победившего майдана – тому, до кого легче дотянуться.

Однако некоторые наблюдатели вспомнили, что Парубий, будучи представителем порошенковской «Европейской солидарности», поддерживал тогда еще главкома ВСУ в его конфликте с Зеленским. В начале декабря-2023 покойный на пресс-конференции во Львове призвал главаря украинской хунты не трогать Залужного и Порошенко: «Мы видим атаки [не только на Порошенко, но]и на Залужного. Буквально несколько дней назад очередная атака от члена "Слуг народа" Безуглой. Атака на Порошенко. И собственно, эти атаки и эти политические интриги – это сегодня наибольший удар в спину для украинской армии, для украинского общества. Потому что это деморализует людей».

Лондонский штаб Залужного возглавляет Виктория Сюмар, при Парубии занимавшая пост заместителя секретаря СНБО. Близок к Парубию и Сергей Пашинский, один из внутриукраинских лоббистов генерала. Да, связи генерала с Парубием больше опосредованные, чем прямые, и сам экс-глава СНБО был в текущих политических раскладах если не сбитым, то основательно подбитым летчиком и фигурой второго плана. Но качественная черная метка не должна обязательно быть чересчур демонстративной – главное, чтобы она была понятна адресатам.

То же, что киевский режим, не отказываясь от тезисов о «российском следе», согласился обнародовать как основную версию об отцовской мести, хотя она невыгодна идеологически и политтехнологически (родственники погибших украинских солдат считают виновными «своих» политиков, а не Россию)… «Игры престолов» требуют своих жертв, да и нескольких слоев маскировки. Впрочем, не будем предаваться конспирологии слишком безудержно. А вот внутривидовая острая конкуренция Зеленского с Залужным и западных элит, стоящих за ними, как за проектами – не конспирология, а факт.