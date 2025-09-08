Медведев отметил, что Россия больше не будет "миндальничать" с Финляндией

Руководству Финляндии следует понимать, что противостояние с Россией может привести его страну к краху. Миндальничать Москва больше не будет, предупредил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в колонке ТАСС "Новая финская доктрина: глупость, ложь, неблагодарность".

"Строя в припадке реваншизма новую "линию Маннергейма", финскому истеблишменту главное - помнить, что противостояние с нами может привести к краху финской государственности уже навсегда", - указал политик.

"Миндальничать, как в 1944 году, с ними уже никто не будет. Читать им добрые сказки про муми-троллей тоже. Как говорится, sitä saa, mitä tilaa - что заказываешь, то и получаешь", - подчеркнул он.