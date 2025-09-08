Политолог Макаренко: министерство войны призвано вернуть Америке гегемонию

Президент США Трамп совершил действительно интересное действие: переименовал Министерство обороны в Министерство войны. Это отсылка к тем временам, когда Америка была действительно величайшей и сильнейшей страной. Трамп считает, что сейчас США находятся в самом уязвимом своем положении, и вооруженные силы – являются главным аргументом в реализации политики страны, в том числе экономической политике. Значит, Трамп рассматривает боевые действия, как средство для достижения целей Соединенных Штатов. Это тенденция, которую нынешний президент США намерен сделать основной в своей политике. Для возвращения гегемонии США могут развязываться войны. Переименование Министерства – символический акт для их начала.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос» политолог, доцент МПГУ Олег Макаренко.

