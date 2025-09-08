Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
8 сентября 2025 / 19:17
КОТИРОВКИ
USD
08/09
81.5556
EUR
08/09
95.4792
Новости часа
Почему Трамп подправил Трумена? Мнение США нацелены на разъединение России, КНР и Индии
Москва
8 сентября 2025 / 19:17
Котировки
USD
08/09
81.5556
0.0000
EUR
08/09
95.4792
0.0000
Почему Трамп подправил Трумена? Мнение
Почему Трамп подправил Трумена? Мнение
8 сентября 2025 / 18:14
США нацелены на разъединение России, КНР и Индии
США нацелены на разъединение России, КНР и Индии
8 сентября 2025 / 17:58
Политолог Макаренко: министерство войны призвано вернуть Америке гегемонию
Политолог Макаренко: министерство войны призвано вернуть Америке гегемонию
8 сентября 2025 / 17:45
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Россия / Политика / Многополярный мир / БРИКС
Политика
Песков: выступление президента РФ на саммите БРИКС не будет открытым
8 сентября 2025 / 16:49
Песков: выступление президента РФ на саммите БРИКС не будет открытым
© Alexander Shcherbak/TASS

Выступление президента России Владимира Путина в ходе онлайн-саммита БРИКС не планируется делать открытым для прессы. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля уточнил, что все мероприятие проходит в закрытом режиме. "По завершении мы дадим краткий комментарий", - отметил он.

Внеочередной саммит БРИКС проходит по инициативе президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Заявленная бразильской стороной тема - угрозы многополярному мироустройству и единый ответ группы на тарифы и санкции со стороны США.

Почему Трамп подправил Трумена? Мнение
Почему Трамп подправил Трумена? Мнение
США нацелены на разъединение России, КНР и Индии
США нацелены на разъединение России, КНР и Индии
Политолог Макаренко: министерство войны призвано вернуть Америке гегемонию
Политолог Макаренко: министерство войны призвано вернуть Америке гегемонию
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
17:45
Спикер Сейма Литвы Сквернялис подал прошение об освобождении от должности
17:31
Триллер "Вниз" с Егором Кридом стал лидером российского кинопроката
17:16
Путин принял участие в онлайн-саммите БРИКС из Сочи
16:59
МИД Израиля: жертвами стрельбы в Иерусалиме стали шесть человек
16:49
Песков: выступление президента РФ на саммите БРИКС не будет открытым
16:32
Медведев отметил, что Россия больше не будет "миндальничать" с Финляндией
16:14
Reuters сообщило о содержании 19-го пакета санкций в отношении России
15:59
Си Цзиньпин заявил, что страны БРИКС должны защищать международную справедливость
15:42
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 340 военных
15:33
Токаев заявил о необходимости готовиться к строительству второй и третьей АЭС
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения