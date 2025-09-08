Почему Трамп подправил Трумена? Мнение
8 сентября 2025 / 18:14
США нацелены на разъединение России, КНР и Индии
8 сентября 2025 / 17:58
Политолог Макаренко: министерство войны призвано вернуть Америке гегемонию
8 сентября 2025 / 17:45
Политика
Песков: выступление президента РФ на саммите БРИКС не будет открытым
8 сентября 2025 / 16:49
© Alexander Shcherbak/TASS
Выступление президента России Владимира Путина в ходе онлайн-саммита БРИКС не планируется делать открытым для прессы. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля уточнил, что все мероприятие проходит в закрытом режиме. "По завершении мы дадим краткий комментарий", - отметил он.
Внеочередной саммит БРИКС проходит по инициативе президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Заявленная бразильской стороной тема - угрозы многополярному мироустройству и единый ответ группы на тарифы и санкции со стороны США.