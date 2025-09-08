Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Почему Трамп подправил Трумена? Мнение США нацелены на разъединение России, КНР и Индии
США нацелены на разъединение России, КНР и Индии
Политика
США нацелены на разъединение России, КНР и Индии
8 сентября 2025 / 17:58
США нацелены на разъединение России, КНР и Индии

Президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети после саммита ШАС и юбилейных мероприятий в КНР, прошедших в начале сентября: «Похоже, мы потеряли Индию и Россию, и они ушли к самому глубочайшему, самому тёмному Китаю. Пусть у них будет долгое и процветающее будущее вместе!».

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев отмечает в этой связи, что «Трамп считал, что раз он с Россией в переговоры вступил, то мы как бы стали его друзьями. По-американски друзьями. Что мы ему как друзья обязаны, а о нам ничем не обязан. Напомню, что он готовил союз с Россией как раз против Китая еще в свое первое правление. Но из этого не получилось ничего потому, что его обвинили в пророссийских настроениях и он струсил. И вместо того, чтобы с нами дружить, он стал ругаться. Но идея была всегда одна и та же, натравить Россию на Китай, а Китай на Россию. Так было при Буше-старшем, так было при всех последующих президентах, просто Буш-старший честно в этом признавался».  

Эксперт полагает, что «Трамп обязательно продолжит усилия по привлечению Индии и России на свою сторону в противостоянии с Китаем. Причем демократы, как их не ругали, как не оценивали их умственные способности, в вопросах противопоставления Индии и Китая добились очень многого. При предшествующем президенте было выпущено даже коммюнике аппарата Белого Дома о создании консорциума по созданию транспортного пути от Индии до Европы при поддержке США. Так что Трамп ли, демократы после него, если они, конечно, придут, все они все равно будут пытаться разделить Россию Индию и Китай. Потому, что союз Индии, России и Китая означает, что никакой гегемонии США нет и не предвидеться».      

Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
