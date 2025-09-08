Почему Трамп подправил Трумена? Мнение

Президент США Дональд Трамп 5 сентября 2025 года подписал указ о переименовании Министерства обороны в Военное министерство (Department of War).

История оборонного ведомства ведет начало со времен Войны за независимость США (1775-1783), когда Второй Континентальный конгресс (законодательный орган 13 британских колоний в 1775-1781 годах) учредил комитеты по различным военным вопросам - обеспечению боеприпасами, сбору средств на порох, организации ополчения и проч. Впоследствии они были объединены в Совет по войне и боеприпасам, а вопросы флота стал курировать Адмиралтейский совет.

В 1789 году эти ведомства вошли в состав Военного министерства (или Министерства войны; Department of War; Department в данном случае традиционно переводится как "министерство"), в 1798 году морскими делами стало заниматься Министерство военно-морских сил (Department of the Navy).

1947 году по инициативе президента Гарри Трумэна был принят закон о национальной безопасности, которым было учреждено единое министерство, объединившее военное и военно-морское ведомства, а также министерство военно-воздушных сил (Department of the Air Force; учреждено тем же законом). Первоначально оно получило название "Национальное военное ведомство" (National Military Establishment), но в 1949 году было переименовано в Министерство обороны (Department of Defense; известно также как Пентагон - по неоф. названию его штаб-квартиры).

В настоящее время Министерство обороны - один из самых крупных правительственных институтов в США. Ему подчинены сухопутные войска, военно-морские и военно-воздушные силы, корпус морской пехоты, космические силы, силы спецназначения, разведывательные структуры, в военное время под его юрисдикцию может быть передана Береговая охрана (род вооруженных сил, подчиненный министерству внутренней безопасности). Разработка и производство ядерного оружия находятся вне ведения Минобороны, за них отвечает созданное в 1977 году в структуре правительства Министерство энергетики. Право принятия решения об его использовании остается за президентом США, процесс планирования и боевого применения стратегических наступательных вооружений - за Стратегическим командованием Вооруженных сил США (создано в 1992 году).

Министр обороны подчиняется непосредственно президенту, представляет ему рекомендации по вопросам внешней и оборонной политики страны. Имеет право отдать приказ о приведении в действие ядерных сил (согласно "правилу двух человек", указание должно быть отдано и министром обороны, и президентом страны).

Штаб-квартира министерства находится в Арлингтоне, пригороде столицы США Вашингтона, расположенном на правом берегу реки Потомак. Здание было построено в 1941-1943 годах по проекту архитектора Джорджа Эдвина Бергстрома. Оно имеет форму правильного пятиугольника (греч. pentagonon - пятиугольник), в связи с чем получило неофициальное название "Пентагон".

Кандидат политических наук, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Павел Шариков касаясь нынешнего решения американского президента отмечает, что «Трамп себя позиционирует как президент войны потому, что он ведет войну на внутреннем фронте против миграции. Он применяет вооруженные силы против преступности в Вашингтоне. Сейчас он нацелился на Чигаго. Кроме того, он ведет войну против венесуэльских наркоторговцев. Поэтому действительно очень интересно, в чем смысл переименования. С одной стороны Трамп позиционирует себя, как президент мира, и как он сам утверждает, закончил 6 войн и всерьез претендует на Нобелевскую премию. Но при этом переименовал Министерство обороны в Министерство войны»

Однако эксперт указывает, что «маловероятно, что это переименование скажется на характере военной политики США при Трампе. Он придерживается позиции: мир через силу и мир через сдерживание. То есть его военная политика направлена на то, чтобы максимально нарастить военный потенциал, чтобы потом декларативными способами отбить мотивацию у любого противника против Америки проявлять какую-то агрессию. Поэтому функционально теперь Министерство войны будет заниматься тем же самым, чем занималось Министерство обороны. Но при этом я обращу внимание, что Министерство войны в том виде, в котором оно существовало до трумэновской реформы конца 1940-х годов, имело совершенно иной функционал. А Трамп намерен исключительно вывеску поменять, и символично, что уже разошлось видео, где меняют вывеску в кабинете Пита Хэгсета. То есть Трамп меняет вывеску, но не функционал. Вот это самое принципиальное».