МИД Израиля: жертвами стрельбы в Иерусалиме стали шесть человек

Число жертв стрельбы на севере Иерусалима увеличилось до шести человек. Об этом сообщил глава МИД Израиля Гидеон Саар в ходе совместной пресс-конференции с венгерским коллегой Петером Сийярто.

"Этим утром был совершен ужасный теракт в Иерусалиме. К настоящему времени погибли шесть израильтян, есть множество пострадавших, в том числе беременная женщина", - указал Саар.

По его словам, предварительно, за атакой стоят два палестинца, которые открыли огонь по пассажирскому автобусу на северной окраине Иерусалима.

Некоторое время назад национальная служба скорой помощи Израиля информировала о пяти погибших. Уточнялось, что в общей сложности были госпитализированы 12 человек.