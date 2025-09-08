МИД Израиля: жертвами стрельбы в Иерусалиме стали шесть человек

Почему Трамп подправил Трумена? Мнение
© ТАСС/ Reuters/ Scopal
Число жертв стрельбы на севере Иерусалима увеличилось до шести человек. Об этом сообщил глава МИД Израиля Гидеон Саар в ходе совместной пресс-конференции с венгерским коллегой Петером Сийярто.
"Этим утром был совершен ужасный теракт в Иерусалиме. К настоящему времени погибли шесть израильтян, есть множество пострадавших, в том числе беременная женщина", - указал Саар.
По его словам, предварительно, за атакой стоят два палестинца, которые открыли огонь по пассажирскому автобусу на северной окраине Иерусалима.
Некоторое время назад национальная служба скорой помощи Израиля информировала о пяти погибших. Уточнялось, что в общей сложности были госпитализированы 12 человек.