Путин принял участие в онлайн-саммите БРИКС из Сочи

Президент России Владимир Путин принял участие в онлайн-саммите БРИКС по видеосвязи из Сочи. Соответствующие видеокадры распространила пресс-служба Кремля.

На них видно, как глава государства садится за стол в начале онлайн-встречи лидеров. При этом на экране в его кабинете виден "хозяин" виртуального саммита, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

"Обсуждались вопросы сотрудничества стран - участниц БРИКС в торгово-экономической, финансовой, инвестиционной и других сферах с учетом нынешней ситуации в глобальной экономике", - следует из сообщения на сайте Кремля.

С инициативой проведения нынешнего внеочередного саммита выступил президент Бразилии. Заявленная бразильской стороной тема - угрозы многополярному мироустройству и единый ответ группы на тарифы и санкции со стороны США.