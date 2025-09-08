Триллер "Вниз" с Егором Кридом стал лидером российского кинопроката

Психологический триллер "Вниз" с Егором Кридом и Анфисой Черных в главных ролях возглавил кинопрокат в России и странах СНГ, собрав 47,4 млн рублей за выходные. Соответствующие данные приводит портал kinobusiness.com за период с 4 по 7 сентября.

Согласно сюжету картины молодая пара оказывается заблокированной в лифте столичного небоскреба вместе с загадочным незнакомцем, которому известно о них больше, чем кажется на первый взгляд. Ситуация стремительно превращается в смертельное противостояние, а выход из ловушки найти крайне трудно.

На втором месте рейтинга расположился мультфильм "Доктор Динозавров" Максима Волкова, собрав 31,9 млн рублей за уик-энд. В главных ролях Владимир Войтюк, Сергей Гармаш, Василиса Савкина и другие.

Третьим стал японский триллер "Выход 8" (Exit 8, 2025), собрав 29,6 млн рублей за прошедшие выходные. Роли исполнили Кадзунари Ниномия, Ямато Коти и Нару Асанума.

Фильм "Заклятие-4: Последний обряд", просмотр которого недоступен в кинотеатрах России и Белоруссии, оказался вторым в странах СНГ, собрав 37 млн рублей. В картине снялись Вера Фармига, Патрик Уилсон и другие.