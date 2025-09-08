Спикер Сейма Литвы Сквернялис подал прошение об освобождении от должности

Спикер Сейма (парламента) Литвы Саулюс Сквернялис подал прошение об отставке, передает портал Delfi.

Предполагается, что парламентарии примут решение об освобождении от должности спикера на первом заседании осенней сессии 10 сентября.

Некоторое время назад Сквернялис, являющийся председателем входившей в правящую коалицию партии "Демократы во имя Литвы", пообещал оставить свой пост с началом осенней сессии законодательного собрания. Правящая Социал-демократическая партия Литвы не пригласила возглавляемую спикером партию во вновь сформированную коалицию.

Вопрос переформирования правящего большинства возник на повестке дня после отставки 31 июля премьер-министра от социал-демократов Гинтаутаса Палуцкаса, подозреваемого в коррупции.