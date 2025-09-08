Кто возглавит перестройку в правящей партии Японии?

Имя нового премьер-министра Японии станет известно через месяц. Но это не точно

Андрей Ильяшенко, международный обозреватель

Выборы нового председателя Либерально-демократической партии Японии (ЛДПЯ) на смену ушедшему в отставку премьер-министру страны Сигэру Исиба состоятся 4 октября, сообщает японская газета «Иомиури».

В выборах будут участвовать депутаты парламента от ЛДПЯ, а также активисты партячеек на места. Они и определят нового лидера партии, который скорее всего возглавит правительство страны после утверждения его кандидатуры нижней палатой японского парламента.

Среди тех, кто, как ожидается, будет баллотироваться на пост преемника Исибы, — бывший министр экономической безопасности Санаэ Такаити, министр сельского, лесного и рыбного хозяйства Синдзиро Коидзуми, генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси, бывший министр экономической безопасности Такаюки Кобаяси и бывший генеральный секретарь Либерально-демократической партии Тосимицу Мотеги. Все они участвовали в прошлогодних выборах руководства партии.

Пока среди фаворитов значатся Санаэ Такаити. Она считается политиком консервативного толка, представляющим интересы группы депутатов, некогда объединенным во фракцию бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. На прошлых выборах председателя партии в октябре 2024 года она вышла во второй тур, однако в конечном итоге уступила Исибе. В случае победы она станет первой в истории Японии женщиной, возглавившей правящую партию и правительство, что будет свидетельством обновления ЛДПЯ. А ее консервативные взгляды и заявления также будут востребованы на фоне поднимающейся в стране волны национализма.

Другой фаворит - Синдзиро Коидзуми, представитель молодого поколения в партии. Ему 44 года. Второй сын Дзюнъитиро Коидзуми, премьер-министра Японии в 2001–2006 годах. В сентябре 2024 года Коидзуми баллотировался в качестве кандидата в председатели ЛДПЯ, но не прошел во второй круг, а его сторонники отдали свои голоса за Исибу, и соответственно – против Такаити. Теперь уже бывший премьер доверил решать ему самую болезненную проблему последних месяцев – рост цен на рис. Кардинально ее пока устранить не удалось, однако его молодость и внешняя привлекательность пойдет на пользу поблекшему имиджу партии.

Список претендентов на высший пост в партии и в стране будет расширяться. Однако для многих участие в выборах скорее способ заявить о своих амбициях и прозондировать уровень популярности на будущее.

В то же время, в рамках предвыборной кампании в ЛДПЯ ожидается дискуссия о привлечении некоторых оппозиционных партий в коалицию или о проведении хотя бы политических дискуссий с оппозицией. Да и в целом, лоялисты ЛДПЯ требуют от партии, за год потерявшей большинство в обеих палатах парламента, а также городской ассамблее Токио, решительной перестройки. В хорошем смысле, конечно.

«Мы хотим посмотреть, как далеко зайдёт Либерально-демократическая партия в проведении партийных и политических реформ в ходе выборов», — заявил журналистам Фумитаке Фудзита, сопредседатель Партии инноваций Японии.

Собственно, без поддержки кого-то из оппозиции любая кандидатура премьера от ЛДПЯ на утверждении в парламенте может провалиться, поскольку она уже не контролирует большинство в высшем законодательном органе страны. Это будет политической катастрофой для либерал-демократов.