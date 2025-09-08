Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
/ Дальнее зарубежье / Экономика / Бизнес и финансы / Торговые войны
Экономика
Си Цзиньпин: торговые войны существенно подрывают мировую экономику
8 сентября 2025 / 17:58
Си Цзиньпин: торговые войны существенно подрывают мировую экономику
© Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Развязываемые некоторыми странами торговые и тарифные войны серьезно подрывают мировую экономику. На этом акцентировал внимание председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на саммите БРИКС в онлайн-формате.

"Сегодня изменения в мире ускорили развитие, а гегемонизм, односторонность и протекционизм процветают. Отдельные страны одна за другой развязывают торговые и тарифные войны, которые существенно подрывают мировую экономику и наносят значительный ущерб правилам международной торговли", - приводит его слова агентство Xinhua.

Си Цзиньпин подчеркнул, что в нынешних условиях странам БРИКС следует придерживаться духа открытости, терпимости и сотрудничества, совместно отстаивать многосторонность и поддерживать многостороннюю торговую систему. 

