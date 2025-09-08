Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
8 сентября 2025 / 20:49
КОТИРОВКИ
USD
08/09
81.5556
EUR
08/09
95.4792
Новости часа
На Королевском суде Лондона появилось новое граффити Бэнкси Посла Аргентины вызвали в МИД РФ из-за обвинений в прослушке
Москва
8 сентября 2025 / 20:49
Котировки
USD
08/09
81.5556
0.0000
EUR
08/09
95.4792
0.0000
Почему Трамп подправил Трумена? Мнение
Почему Трамп подправил Трумена? Мнение
8 сентября 2025 / 18:14
США нацелены на разъединение России, КНР и Индии
США нацелены на разъединение России, КНР и Индии
8 сентября 2025 / 17:58
Политолог Макаренко: министерство войны призвано вернуть Америке гегемонию
Политолог Макаренко: министерство войны призвано вернуть Америке гегемонию
8 сентября 2025 / 17:45
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Россия / Экономика / Бизнес и финансы / Политика и религия
Экономика
В Госдуму внесли проект закона о бесплатном товаре за неверную цену
8 сентября 2025 / 18:15
В Госдуму внесли проект закона о бесплатном товаре за неверную цену
© Эрик Романенко/ ТАСС

Депутаты от фракции "Новые люди" внесли в Госдуму проект закона, в соответствии с которым, если цена при оформлении покупки на кассе выше, чем на ценнике, товар для покупателя должен быть бесплатным, сообщает ТАСС.

Законопроект предлагает дополнить закон о защите прав потребителей новой нормой, согласно которой, если сумма товара, указанная в кассовом чеке, превышает полную сумму товара, предоставленную потребителю при ознакомлении с информацией о товаре, то потребитель вправе потребовать возврат уплаченной суммы без возврата товара продавцу.

По мнению авторов инициативы, существующие меры, в соответствии с которыми покупателям возвращается разница в цене, недостаточно мотивируют продавцов предоставлять гражданам корректную информацию о товарах. Парламентарии отмечают, что принятие законопроекта призвано побудить ретейлеров строго следить за актуальностью ценников, так как каждая ошибка будет приводить к прямым убыткам, а для потребителей выявить расхождение цены "станет скорее приятным сюрпризом, чем распространенной проблемой". 

Почему Трамп подправил Трумена? Мнение
Почему Трамп подправил Трумена? Мнение
США нацелены на разъединение России, КНР и Индии
США нацелены на разъединение России, КНР и Индии
Политолог Макаренко: министерство войны призвано вернуть Америке гегемонию
Политолог Макаренко: министерство войны призвано вернуть Америке гегемонию
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
18:47
На Королевском суде Лондона появилось новое граффити Бэнкси
18:31
Посла Аргентины вызвали в МИД РФ из-за обвинений в прослушке
18:15
В Госдуму внесли проект закона о бесплатном товаре за неверную цену
17:58
Си Цзиньпин: торговые войны существенно подрывают мировую экономику
17:45
Спикер Сейма Литвы Сквернялис подал прошение об освобождении от должности
17:31
Триллер "Вниз" с Егором Кридом стал лидером российского кинопроката
17:16
Путин принял участие в онлайн-саммите БРИКС из Сочи
16:59
МИД Израиля: жертвами стрельбы в Иерусалиме стали шесть человек
16:49
Песков: выступление президента РФ на саммите БРИКС не будет открытым
16:32
Медведев отметил, что Россия больше не будет "миндальничать" с Финляндией
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения