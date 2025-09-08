В Госдуму внесли проект закона о бесплатном товаре за неверную цену

Депутаты от фракции "Новые люди" внесли в Госдуму проект закона, в соответствии с которым, если цена при оформлении покупки на кассе выше, чем на ценнике, товар для покупателя должен быть бесплатным, сообщает ТАСС.

Законопроект предлагает дополнить закон о защите прав потребителей новой нормой, согласно которой, если сумма товара, указанная в кассовом чеке, превышает полную сумму товара, предоставленную потребителю при ознакомлении с информацией о товаре, то потребитель вправе потребовать возврат уплаченной суммы без возврата товара продавцу.

По мнению авторов инициативы, существующие меры, в соответствии с которыми покупателям возвращается разница в цене, недостаточно мотивируют продавцов предоставлять гражданам корректную информацию о товарах. Парламентарии отмечают, что принятие законопроекта призвано побудить ретейлеров строго следить за актуальностью ценников, так как каждая ошибка будет приводить к прямым убыткам, а для потребителей выявить расхождение цены "станет скорее приятным сюрпризом, чем распространенной проблемой".