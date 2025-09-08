Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Политика
Политика
Посла Аргентины вызвали в МИД РФ из-за обвинений в прослушке
8 сентября 2025 / 18:31
Посла Аргентины вызвали в МИД РФ из-за обвинений в прослушке
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

В МИД РФ был вызван посол Аргентины Энрике Игнасио Феррер Виейра из-за антироссийских высказываний министра безопасности республики Патрисии Буллрич. Соответствующее сообщение распространило российское внешнеполитическое ведомство.

Подчеркивается, что Москва решительно отвергает слова Буллрич о якобы причастности РФ к прослушиванию телефонов в президентском дворце этой страны.

"В понедельник, 8 сентября, в МИД России был приглашен посол Аргентины в Москве Энрике Игнасио Феррер Виейра, которому было заявлено, что в Москве обратили внимание на публичные высказывания министра безопасности Аргентинской Республики Буллрич о якобы причастности РФ к прослушиванию телефонных разговоров в президентском дворце с целью дестабилизации политической ситуации в Аргентине", - говорится в сообщении. 

"До сведения посла Аргентины доведено, что российская сторона решительно отвергает указанные утверждения члена правительства Аргентины; заявлено, что они не содержат каких-либо доказательств и в силу этого являются безосновательными и голословными", - отметили в министерстве.

Там также указали на наличие действующего договора между Россией и Аргентиной о взаимной правовой помощи по уголовным делам, который подразумевает процедуру соответствующего взаимодействия профильных структур двух стран.

"Упомянутые заявления официального лица Аргентины не способствуют поддержанию конструктивных дружественных отношений, существующих между нашими странами", - заявили на Смоленской площади.

"Подчеркнуто, что МИД России рассчитывает на получение в максимально сжатые сроки исчерпывающих официальных разъяснений аргентинской стороны по поводу неприемлемых высказываний Буллрич", - добавили в дипведомстве. 

