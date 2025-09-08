На Королевском суде Лондона появилось новое граффити Бэнкси

На стене Королевского суда в Лондоне появилась новая работа британского уличного художника Бэнкси. Снимок работы разместил сам мастер в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

На ней изображен судья в парике и мантии, который бьет лежащего на земле протестующего, а на его плакате видны следы крови.

На самом рисунке нет отсылок к какому-то конкретному событию, но он появился через два дня после акций в поддержку движения Palestine Action. Во время субботних митингов полиция Лондона сообщила о задержании 890 человек. За несколько недель до этого были задержаны еще сотни человек.

Бэнкси - один из самых востребованных уличных художников современности. Долгие годы он сохраняет в тайне свою личность - никому, кроме его ближайших помощников, не известно, как он выглядит и как его на самом деле зовут.

Фирменный стиль Бэнкси - реалистичные черно-белые граффити, в которых он поднимает вопросы социального неравенства, лицемерия властей, а также наиболее злободневные темы, включая идущие в мире вооруженные конфликты. В октябре 2021 года рисунок Бэнкси "Девочка с шаром", получивший всемирную известность после того, как его чуть не уничтожил установленный автором внутри рамы потайной шредер, ушел с молотка в Лондоне за рекордные 18,6 млн фунтов стерлингов.