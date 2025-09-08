Мишустин заявил о необходимости сформировать современные центры судостроения в РФ

Россия должна сформировать современные центры судостроения, которые способны выпускать всю линейку судов для арктических вод. На это обратил внимание председатель правительства Михаил Мишустин в ходе совещания со своими замами.

"Еще одна очень важная задача, которая была поставлена президентом России Владимиром Путиным - это развитие трансарктического коридора, для чего необходимо формировать современные центры судостроения, которые способны выпускать всю линейку судов для арктических вод", - отметил он.

Премьер-министр также указал, что кабмин в рамках президентского поручения проработает возможности доставки грузов из Сибири и Урала, задействовав Северной морской путь. "Прошу обеспечить взаимодействие правительства и морской коллегии по этим вопросам", - обратился он к присутствующим.