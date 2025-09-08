Инфантино считает выход на ЧМ результатом внимания к футболу в Узбекистане

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино отметил, что выход сборной Узбекистана на чемпионат мира, который состоится в 2026 году, стал результатом внимания к футболу в стране. Его слова приводит пресс-служба ассоциации футбола республики.

Сообщается, что Инфантино прилетел в страну и ознакомился с Национальным футбольным центром. Он также пообщался с игроками сборной Узбекистана.

"В первую очередь, хочу поздравить вас с этим историческим результатом. Это достижение - результат внимания к спорту и футболу в вашей стране. Это плод долгого и достойного пути, который прошел ваш футбол. Вам предстоит почетная задача - достойно выступить на мировом первенстве. Вы дарите радость миллионам своих болельщиков. Уверен, что всему миру предстоит вновь увидит потенциал узбекистанского футбола", - сказал он.

5 июня узбекистанские футболисты в гостях сыграли со счетом 0:0 с командой ОАЭ в отборочном турнире ЧМ 2026 года. Это позволило сборной Узбекистана впервые в истории квалифицироваться на мировое первенство, которое примут Канада, Мексика и США с 11 июня по 19 июля 2026 года.