Рамапоса призвал государства БРИКС усиливать лидерство в мировой экономике

Южно-Африканская Республика рассматривает БРИКС как лидера мировой экономики и реформатора системы международных отношений. С таким заявлением выступил президент ЮАР Сирил Рамапоса в ходе онлайн-саммита объединения.

"Государства БРИКС должны сыграть роль лидера в укреплении новой системы многостороннего мира и быть двигателем мировой экономики. ЮАР поддержит инициативы БРИКС по укреплению экономик государств-членов и глобального Юга. Мы также поддерживаем инициируемые членами БРИКС реформы с целью повышения устойчивости международной многосторонней системы", - указал он.

Президент ЮАР отметил, что современный мир сталкивается с беспрецедентными вызовами, которые затрагивают торговлю и экономику, политику и безопасность. "Рост числа вооруженных конфликтов в мире, острая геополитическая напряженность, экологические катастрофы, распространение торговых войн и сохраняющаяся неразвитость - все это несет угрозу безопасности и экономическому благополучию человечества. Именно поэтому страны группы должны играть решающую роль в укреплении многосторонней системы и реформировании многосторонних институтов", - заявил он.

Вместе с тем Рамапоса обратил внимание, что одной из областей приложения совместных сил стран БРИКС должна стать мировая торговля. "ЮАР убеждена, что многосторонняя торговая система, в основе которой лежат Всемирная торговая организация и ООН, должна быть сохранена до тех пор, пока все государства-члены не смогут достичь своих целей в области развития", - подчеркнул он.

По словам лидера ЮАР, Африканский континент сегодня находится в фазе экономического, социального и политического подъема. "Африка очень богата, численность населения растет, потенциал континента огромен и еще не полностью реализован. Мы видим Африку как будущий эпицентр мировой торговли", - заключил он.