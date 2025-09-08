Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
8 сентября 2025 / 18:14
8 сентября 2025 / 17:58
8 сентября 2025 / 17:45
Курс евро на межбанке впервые с 9 марта поднялся выше 97 рублей
8 сентября 2025 / 19:45
Курс евро на межбанке впервые с 9 марта поднялся выше 97 рублей
© Станислав Красильников/ТАСС

Курс евро на российском межбанковском рынке в понедельник поднялся выше 97 рублей впервые с 9 марта текущего года. Об этом свидетельствуют данные площадки "Финам".

По состоянию на 18:17 мск, курс единой европейской валюты демонстрировал рост на 2,02% и торговался на уровне 97,144 рубля. Вместе с тем курс доллара на российском межбанковском рынке рос на 1,74% и находился на отметке в 82,7019 рубля.

К 18:27 мск курс евро замедлил рост и составлял 97,009 рубля (+1,88%), доллар находился на уровне 82,5697 рубля (+1,58%).

Ранее стало известно, что курс доллара на российском межбанке превысил 82 рубля впервые с 30 июля 2025 года, курс евро поднялся выше 96 рублей впервые с 14 апреля текущего года. Вместе с тем официальный курс доллара также превысил 82 рубля впервые с 30 июля, а курс евро - 96 рублей впервые с 12 апреля. 

