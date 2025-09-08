Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
8 сентября 2025 / 18:14
8 сентября 2025 / 17:58
8 сентября 2025 / 17:45
Политика
Политика
Ас-Сиси призвал БРИКС поддержать право Палестины на государственность
8 сентября 2025 / 19:58
Ас-Сиси призвал БРИКС поддержать право Палестины на государственность

8 сентября 2025 / 19:58
© Михаил Метцель/ ТАСС

Государства БРИКС должны поддержать право палестинцев на создание собственного независимого государства. С таким призывом выступил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе онлайн-встречи стран объединения. Текст речи египетского лидера приводит его канцелярия.

"Я призываю всех участников нынешнего саммита признать законное право палестинского народа на создание своего независимого государства в границах 1967 года и со столицей в Восточном Иерусалиме", - подчеркнул ас-Сиси.

Он также подверг критике действия Израиля в секторе Газа и попытки оккупировать новые территории на Западном берегу реки Иордан. Президент Египта назвал подобные действия "попыткой сорвать реализацию принципа двух государств, которая поставит под угрозу все мирные процессы на Ближнем Востоке".

В конце июля канцелярия премьер-министра Великобритании Кира Стармера распространила заявление о том, что Лондон признает государственность Палестины перед сессией Генассамблеи ООН в сентябре, если Израиль продолжит препятствовать доставке гуманитарных грузов в сектор Газа и не прекратит военную операцию в анклаве. 24 июля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж признает Государство Палестина на сессии Генассамблеи ООН.

Палестина признана 148 членами ООН. СССР, правопреемницей которого является Россия, признал Государство Палестина в 1988 году. 

