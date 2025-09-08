Нацсобрание Франции выразило правительству Байру вотум недоверия

Депутаты Национального собрания Франции проголосовали против доверия правительству страны после программной речи премьер-министра Франсуа Байру, и теперь он должен сложить полномочия с занимаемой должности. Об этом заявила председатель нижней палаты парламента Яэль Брон-Пиве.

"При 573 голосующих 558 проголосовали. За доверие проголосовали 194, против - 364. Национальное собрание не одобрило заявление о политике правительства. Премьер должен передать президенту республики прошение об отставке правительства", - указала она.

Ранее телеканал LCI информировал со ссылкой на окружение Байру, что тот намерен подать прошение об отставке главе государства утром 9 сентября, если не получит в парламенте достаточного количества голосов в поддержку.

25 августа Байру сообщил, что вынесет 8 сентября на голосование в Национальном собрании вопрос о доверии правительству. Он объяснил свое решение кризисной экономической ситуацией, в первую очередь, продолжающимся ростом государственного долга. В июле он представил план по ограничению государственных расходов, согласно которому экономия должна была составить порядка 44 млрд евро в 2026 году.

В ходе состоявшихся слушаний представители оппозиции подвергли премьера критике, отметив, что политика последовательно сменявших друг друга правительств, а также президента страны Эмманюэля Макрона привела к имеющейся ситуации. В Социалистической партии и "Национального объединения" при этом заявили о готовности сформировать новое правительство, в то время как депутаты от "Неподчинившейся Франции" выступили за отставку президента и планируют 9 сентября запустить надлежащую процедуру в парламенте.