Продолжительность онлайн-саммита БРИКС составила 1,5 часа

Внеочередной саммит БРИКС в формате видео-конференц-связи, созванный по инициативе Бразилии, продлился 90 минут. Участники встречи обсудили активизацию экономического сотрудничества в качестве реакции на тарифные меры США.

Как заявила пресс-служба президента Бразилии, в БРИКС "подтвердили свою приверженность сохранению и укреплению многосторонности, а также реформированию международных институтов".

"Встреча послужила поводом для обмена мнениями о том, как противостоять рискам, связанным с возобновлением односторонних мер, в том числе в международной торговле, и о том, как расширить механизмы солидарности, координации и торговли между государствами БРИКС", - сказано в заявлении.