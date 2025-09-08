Нетаньяху призвал население Газы покинуть город

Израильская армия планирует начать масштабное наступление на палестинский город Газа, в связи с чем местному населению следует немедленно покинуть его. С соответствующим заявлением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, его видеообращение распространила канцелярия главы правительства.

Нетаньяху отметил, что за последние несколько дней армия Израиля уничтожила в Газе несколько высотных зданий. По утверждению израильской стороны, эти многоэтажки используются боевиками из радикального движения ХАМАС в военных целях. По данным главы правительства еврейского государства, за два дня израильские ВВС разрушили в Газе уже 50 высоток.

"Все это лишь прелюдия к основным интенсивным действиям - наземному маневру в городе Газа наших войск, которые в настоящее время готовятся. В связи с этим я пользуюсь возможностью и говорю жителям Газы: "Слушайте внимательно, вас предупреждали, уходите оттуда!" - указал премьер.

Ранее Израиль анонсировал масштабную наступательную операцию в палестинском анклаве с целью установления полного контроля над городом Газа и полной ликвидации там радикалов из ХАМАС. Планы наступательных действий армии были утверждены Нетаньяху в конце прошлого месяца.