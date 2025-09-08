Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Политика
Политика
Президент России посетит Таджикистан с государственным визитом
8 сентября 2025 / 21:06
Президент России посетит Таджикистан с государственным визитом
© Михаил Метцель/ ТАСС

Президент России Владимир Путин во вторник отправится в Таджикистан с государственным визитом. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин, выступая на приеме в посольстве Таджикистана по случаю Дня независимости республики.

"Президенты наших стран задают тон двустороннему сотрудничеству и на личном примере демонстрируют, как в сегодняшнем непростом мире можно и нужно беречь дружбу. 9 октября этого года состоится государственный визит в Республику Таджикистан президента Российской Федерации", - сказал он.

Дипломат выразил уверенность, что предстоящий визит придаст мощный импульс развитию многосторонних связей и позволит найти новые векторы развития двусторонних контактов.

21:06
Президент России посетит Таджикистан с государственным визитом
20:47
Нетаньяху призвал население Газы покинуть город
20:29
Продолжительность онлайн-саммита БРИКС составила 1,5 часа
20:16
Нацсобрание Франции выразило правительству Байру вотум недоверия
19:58
Ас-Сиси призвал БРИКС поддержать право Палестины на государственность
19:45
Курс евро на межбанке впервые с 9 марта поднялся выше 97 рублей
19:31
Рамапоса призвал государства БРИКС усиливать лидерство в мировой экономике
19:13
Инфантино считает выход на ЧМ результатом внимания к футболу в Узбекистане
18:59
Мишустин заявил о необходимости сформировать современные центры судостроения в РФ
18:47
На Королевском суде Лондона появилось новое граффити Бэнкси
