Президент России посетит Таджикистан с государственным визитом

Президент России Владимир Путин во вторник отправится в Таджикистан с государственным визитом. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин, выступая на приеме в посольстве Таджикистана по случаю Дня независимости республики.

"Президенты наших стран задают тон двустороннему сотрудничеству и на личном примере демонстрируют, как в сегодняшнем непростом мире можно и нужно беречь дружбу. 9 октября этого года состоится государственный визит в Республику Таджикистан президента Российской Федерации", - сказал он.

Дипломат выразил уверенность, что предстоящий визит придаст мощный импульс развитию многосторонних связей и позволит найти новые векторы развития двусторонних контактов.