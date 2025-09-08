Почему Трамп подправил Трумена? Мнение
Политика
Президент России посетит Таджикистан с государственным визитом
8 сентября 2025 / 21:06
© Михаил Метцель/ ТАСС
Президент России Владимир Путин во вторник отправится в Таджикистан с государственным визитом. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин, выступая на приеме в посольстве Таджикистана по случаю Дня независимости республики.
"Президенты наших стран задают тон двустороннему сотрудничеству и на личном примере демонстрируют, как в сегодняшнем непростом мире можно и нужно беречь дружбу. 9 октября этого года состоится государственный визит в Республику Таджикистан президента Российской Федерации", - сказал он.
Дипломат выразил уверенность, что предстоящий визит придаст мощный импульс развитию многосторонних связей и позволит найти новые векторы развития двусторонних контактов.