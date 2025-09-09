Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Политика
Володин считает, что Франция устала от позора Макрона
9 сентября 2025 / 10:19
Володин считает, что Франция устала от позора Макрона
© Сергей Карпухин/ ТАСС

Народ Франции устал от восьмилетнего позора президента Эмманюэля Макрона. Такое мнение выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Франция устала от 8-летнего позора своего президента Макрона. Проблема которого - он сам", - указал парламентарий в Мах.

По его словам, нынешний французский лидер, вмешиваясь во внутренние дела других государств и борясь за личную власть в Евросоюзе, окончательно потерял доверие граждан и довел страну до кризиса во всех сферах из-за своего тщеславия и некомпетентности. Володин отметил, что госдолг Франции достиг €3,4 трлн - порядка 114% ВВП. Экономика на грани стагнации, в промышленном производстве наблюдается падение, добавил он.

"Макрон расправляется с более популярными политиками путем лишения их избирательных прав. Но это его не спасло", - подчеркнул председатель нижней палаты российского парламента.

В понедельник большинство депутатов Национального собрания Франции проголосовали против доверия правительству страны после программной речи премьер-министра Франсуа Байру. Володин считает, что депутаты предлагают президенту Франции "уйти в отставку вместе с расформированным кабмином".

За девять месяцев правительству Франции был дважды объявлен вотум недоверия. Причем из трех случаев вынесения вотума французскому правительству два пришлось на период президентства Макрона, указал спикер Госдумы. "Это очередной антирекорд за время его нахождения во главе государства", - заключил он.

