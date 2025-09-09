8 сентября 2025 года в Московском педагогическом государственном университете (МПГУ) состоялось открытие фотовыставки «Терроризм ­ угроза цивилизации».

Это ежегодная выставка, подготовленная Комиссией по общественной безопасности и народной дипломатии Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы. Проект поддержан Департаментом национальной политики и межрегиональных связей города Москвы и приурочен ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, который ежегодно отмечается 3 сентября.

Основа выставки – фотографии профессиональных военкоров и случайных людей – очевидцев событий. Эти фотографии – взгляд изнутри на то, как экстремизм в процессе гражданского противостояния перерастает в человеческую трагедию. Отдельный раздел выставки посвящен событиям на Украине и Специальной военной операции (СВО).

В официальной церемонии открытия фотовыставки приняли участие ректор МПГУ, доктор исторических наук, академик Российской Академии образования Лубков Алексей Владимирович; советник Отдела национальной политики Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Мищенко Валерий Михайлович; председатель Комиссии по общественной безопасности и народной дипломатии Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы, Бердников Александр Федорович; директор Дирекции истории МПГУ, доктор исторических наук, профессор Минаков Андрей Сергеевич.

В приветствии руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, Сучков Виталий Иванович отметил: «Выставка наглядно демонстрирует, что только совместными усилиями общества и государства мы можем противостоять злу терроризма и экстремизма. Для Москвы, где в мире и согласии живут представители разных национальностей и конфессий, особенно важно укреплять атмосферу доверия и солидарности, исключая любые проявления вражды и нетерпимости.

Фашизм и терроризм вновь поднимают голову в современном мире, и Россия, как и прежде, первой принимает на себя удар. Наша задача – донести до молодого поколения правду о трагических последствиях экстремистских идеологий и сохранить память о жертвах терроризма».

После официального открытия выставки состоялось возложение цветов к Мемориалу «Беслан. Мы помним!». В актовом зале Корпуса гуманитарных факультетов МПГУ для студентов и профессорско-преподавательского состава университета состоялось также памятное мероприятие, на котором выступили ветераны подразделений спецназа – участники освобождения заложников 3 сентября 2004 года, почетные гости и курсанты Московского пограничного института ФСБ России.