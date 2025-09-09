Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Общество
Общество
Начальник Генштаба РФ генерал армии Герасимов награжден орденом Мужества
9 сентября 2025 / 10:36
Начальник Генштаба РФ генерал армии Герасимов награжден орденом Мужества
© Алексей Ерешко/ пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества начальника Генштаба РФ генерала армии Валерия Герасимова. 

"Наградить орденом Мужества генерала армии Герасимова Валерия Васильевича за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга", - следует из текста указа.

В понедельник, 8 сентября, Герасимов отметил 70-летний юбилей.

Герасимов родился в Казани 8 сентября 1955 года. В 1977 году окончил Казанское высшее танковое командное училище.

С декабря 2010 года - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ. С 26 апреля 2012 года - командующий войсками Центрального военного округа. Указом президента РФ от 9 ноября 2012 года назначен начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первым заместителем министра обороны РФ.

В январе 2023 года Герасимов был назначен командующим объединенной группировкой войск в зоне СВО.

Герой РФ. Награжден орденами Святого Георгия III и IV степени, орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени, орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени с мечами, орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени c мечами, орденом "За военные заслуги", орденом Почета, орденом "За службу Родине в Вооруженных силах СССР" III степени и рядом медалей. 

