Венгрия планирует подписать "самый долгосрочный" контракт на закупку природного газа "с западного направления". Об этом сообщил глава МИД страны Петер Сийярто.

"Мы сегодня подписываем новый долгосрочный контракт на закупку природного газа. Это будет наш самый долгосрочный контракт на закупку голубого топлива с западного направления", - указал он в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Сийярто подчеркнул, что Венгрия неизменно "прилагает серьезные усилия к диверсификации" в вопросе приобретения природных ресурсов. Вместе с тем он не уточнил, из какой "западной страны" Будапешт намерен импортировать природный газ.

Основную часть газа в соответствии с долгосрочными контрактами с "Газпромом" Венгрия получает по трубопроводу "Турецкий поток" и его ответвлениям через Болгарию и Сербию. В 2022 году по этому маршруту в страну поступило 4,8 млрд куб. м газа. Согласно венгерским данным, в 2023 году этот показатель вырос до 5,6 млрд куб. м, а в 2024 году составил 7,6 млрд куб. м.