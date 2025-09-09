Мишустин призвал к внедрению инноваций в отечественную промышленность

России нужны инновационные решения в области промышленности. На этом акцентировал внимание председатель правительства РФ Михаил Мишустин при общении с главой Фонда развития промышленности (ФРП) Романом Петруцей.

"Необходимо продолжать искать эффективные решения в промышленности, в экономике. Очень важно, чтобы они были инновационными. Фонд способствует привлечению частных инвестиций в промышленность. А частные финансы, безусловно, идут в продуманные инновационные решения", - указал премьер.

По его словам, перед фондом стоит много задач, прежде всего, они касаются достижения технологического и промышленного суверенитета.

"Это задачи, которые перед нами ставит президент. Для их достижения необходимо интенсифицировать усилия на всех направлениях, чтобы наша экономика динамично развивалась, создавала свои компетенции, свои научно-исследовательские и конструкторские разработки, чтобы они стали базой отечественной современной мощной промышленности. А это создание новых рабочих мест и подготовка квалифицированных кадров", - подчеркнул Мишустин.