В результате пожара в зоопарке в Ейске погибли 28 крокодилов

В результате пожара в зоопарке "Крокодиловый каньон" в Ейске в Краснодарском крае минувшей ночью погибли 28 крокодилов и черепаха. Об этом со ссылкой на ГУ МЧС России по региону сообщает ТАСС.

"К сожалению, 28 крокодилов и одна черепаха погибли. Причина пожара устанавливается", - сказано в сообщении.

Уточняется, что дельфинарий и океанариум не подверглись возгоранию, там животные не пострадали.

В ночь на 9 сентября в зоопарке в Ейске удалось ликвидировать пожар на площади 150 кв. метров, пострадавших среди людей при инциденте нет.