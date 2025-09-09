Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
9 сентября 2025 / 13:38
КОТИРОВКИ
USD
09/09
82.3397
EUR
09/09
96.5691
Новости часа
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии растет В результате пожара в зоопарке в Ейске погибли 28 крокодилов
Москва
9 сентября 2025 / 13:38
Котировки
USD
09/09
82.3397
0.0000
EUR
09/09
96.5691
0.0000
Почему Трамп подправил Трумена? Мнение
Почему Трамп подправил Трумена? Мнение
8 сентября 2025 / 18:14
США нацелены на разъединение России, КНР и Индии
США нацелены на разъединение России, КНР и Индии
8 сентября 2025 / 17:58
Политолог Макаренко: министерство войны призвано вернуть Америке гегемонию
Политолог Макаренко: министерство войны призвано вернуть Америке гегемонию
8 сентября 2025 / 17:45
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Россия / Общество / Происшествия / Политика и религия
Общество
В результате пожара в зоопарке в Ейске погибли 28 крокодилов
9 сентября 2025 / 11:27
В результате пожара в зоопарке в Ейске погибли 28 крокодилов
© Евгения Кармалито/ ТАСС

В результате пожара в зоопарке "Крокодиловый каньон" в Ейске в Краснодарском крае минувшей ночью погибли 28 крокодилов и черепаха. Об этом со ссылкой на ГУ МЧС России по региону сообщает ТАСС.

"К сожалению, 28 крокодилов и одна черепаха погибли. Причина пожара устанавливается", - сказано в сообщении.

Уточняется, что дельфинарий и океанариум не подверглись возгоранию, там животные не пострадали.

В ночь на 9 сентября в зоопарке в Ейске удалось ликвидировать пожар на площади 150 кв. метров, пострадавших среди людей при инциденте нет. 

Почему Трамп подправил Трумена? Мнение
Почему Трамп подправил Трумена? Мнение
США нацелены на разъединение России, КНР и Индии
США нацелены на разъединение России, КНР и Индии
Политолог Макаренко: министерство войны призвано вернуть Америке гегемонию
Политолог Макаренко: министерство войны призвано вернуть Америке гегемонию
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
11:44
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии растет
11:27
В результате пожара в зоопарке в Ейске погибли 28 крокодилов
11:15
Мишустин призвал к внедрению инноваций в отечественную промышленность
10:59
Венгрия планирует подписать "самый долгосрочный" контракт на закупку газа
10:36
Начальник Генштаба РФ генерал армии Герасимов награжден орденом Мужества
10:19
Володин считает, что Франция устала от позора Макрона
21:06
Президент России посетит Таджикистан с государственным визитом
20:47
Нетаньяху призвал население Газы покинуть город
20:29
Продолжительность онлайн-саммита БРИКС составила 1,5 часа
20:16
Нацсобрание Франции выразило правительству Байру вотум недоверия
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения