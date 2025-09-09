Почему Трамп подправил Трумена? Мнение
Общество
В результате пожара в зоопарке в Ейске погибли 28 крокодилов
9 сентября 2025 / 11:27
© Евгения Кармалито/ ТАСС
В результате пожара в зоопарке "Крокодиловый каньон" в Ейске в Краснодарском крае минувшей ночью погибли 28 крокодилов и черепаха. Об этом со ссылкой на ГУ МЧС России по региону сообщает ТАСС.
"К сожалению, 28 крокодилов и одна черепаха погибли. Причина пожара устанавливается", - сказано в сообщении.
Уточняется, что дельфинарий и океанариум не подверглись возгоранию, там животные не пострадали.
В ночь на 9 сентября в зоопарке в Ейске удалось ликвидировать пожар на площади 150 кв. метров, пострадавших среди людей при инциденте нет.