Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии растет

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 9 сентября отметился ростом ключевых индексов. Курс юаня также демонстрирует рост в начале торгов.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Московской биржи и РТС росли на 0,27% - до 2 929,57 пункта и 1 120,82 пункта соответственно. Курс юаня рос на 6,4 копейки и находился на отметке в 11,658 рубля.

К 10:16 мск индексы Мосбиржи и РТС замедлили рост до 0,23% и торговались на уровне 2 928,23 пункта и 1 120,31 пункта соответственно. Вместе с тем курс юаня замедлил рост до 11,6555 рубля (+6,15 копейки).

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.