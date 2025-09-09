Reuters: премьер Непала подал в отставку на фоне массовых протестов в стране

Премьер-министр Непала Шарма Оли подал в отставку на фоне массовых протестных акций в стране. Об этом информировал его помощник Пракаш Силвал, сообщает агентство Reuters.

Некоторое время назад непальский премьер обратился к командующему армией страны генералу Ашоку Раджу Сигделу с просьбой оказать содействие в установлении контроля над ситуацией в стране в свете продолжающихся протестов. По данным телеканала India Today, генерал призвал премьера уйти в отставку, поскольку, на его взгляд, только после этого военным удастся стабилизировать обстановку.

В понедельник в Катманду прошла акция протеста "Революция поколения Z" с участием тысяч демонстрантов, которые выступили против планов правительства ограничить работу соцсетей и против коррупции. Среди протестующих была в большинстве молодежь.

Согласно информации телеканала India Today, правоохранители применили табельное оружие, слезоточивый газ и водометы. Погибли 19 человек, более 100 пострадали. Протесты прошли и в других крупных городах страны.