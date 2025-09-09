Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
9 сентября 2025 / 15:09
КОТИРОВКИ
USD
09/09
82.3397
EUR
09/09
96.5691
Новости часа
На канал президента РФ в Max подписались свыше 150 тыс. человек Российские средства ПВО за сутки нейтрализовали 230 беспилотников ВСУ
Москва
9 сентября 2025 / 15:09
Котировки
USD
09/09
82.3397
0.0000
EUR
09/09
96.5691
0.0000
Почему Трамп подправил Трумена? Мнение
Почему Трамп подправил Трумена? Мнение
8 сентября 2025 / 18:14
США нацелены на разъединение России, КНР и Индии
США нацелены на разъединение России, КНР и Индии
8 сентября 2025 / 17:58
Политолог Макаренко: министерство войны призвано вернуть Америке гегемонию
Политолог Макаренко: министерство войны призвано вернуть Америке гегемонию
8 сентября 2025 / 17:45
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Евроведение / Многополярный мир
Политика
Си Цзиньпин: Китай выступает за укрепление взаимного доверия с Евросоюзом
9 сентября 2025 / 12:15
Си Цзиньпин: Китай выступает за укрепление взаимного доверия с Евросоюзом
© EPA-EFE/ MARK R. CRISTINO/ТАСС

Китай и Евросоюз должны укреплять взаимное доверие и углублять сотрудничество на фоне неоднозначной международной ситуации. Такое заявление сделал председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру, который прибыл с визитом в народную республику.

"Чем более хаотичной и запутанной становится международная ситуация, тем больше Китай и ЕС должны укреплять связи и взаимное доверие, развивать сотрудничество. Надеемся, что Португалия будет придерживаться позиции партнерства Китая и ЕС, способствовать устойчивому, стабильному и здоровому развитию отношений Китая и ЕС", - приводит слова китайского лидера агентство Синьхуа.

Он отметил, что сегодня мир вновь вступает в период потрясений и перемен. "Китай готов к тесному многостороннему сотрудничеству с Португалией, совместно продвигать подлинную многосторонность, отстаивать авторитет ООН, систему свободной торговли и содействовать формированию более справедливой и разумной системы глобального управления", - указал Си Цзиньпин.

Монтенегру находится в КНР 8-10 сентября. 

Почему Трамп подправил Трумена? Мнение
Почему Трамп подправил Трумена? Мнение
США нацелены на разъединение России, КНР и Индии
США нацелены на разъединение России, КНР и Индии
Политолог Макаренко: министерство войны призвано вернуть Америке гегемонию
Политолог Макаренко: министерство войны призвано вернуть Америке гегемонию
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
13:14
На канал президента РФ в Max подписались свыше 150 тыс. человек
12:58
Российские средства ПВО за сутки нейтрализовали 230 беспилотников ВСУ
12:42
Бессент: США готовы принять "жесткие меры" в отношении России
12:30
Курс евро на межбанке впервые с 13 февраля поднялся выше 98 рублей
12:15
Си Цзиньпин: Китай выступает за укрепление взаимного доверия с Евросоюзом
11:59
Reuters: премьер Непала подал в отставку на фоне массовых протестов в стране
11:44
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии растет
11:27
В результате пожара в зоопарке в Ейске погибли 28 крокодилов
11:15
Мишустин призвал к внедрению инноваций в отечественную промышленность
10:59
Венгрия планирует подписать "самый долгосрочный" контракт на закупку газа
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения