Си Цзиньпин: Китай выступает за укрепление взаимного доверия с Евросоюзом

Китай и Евросоюз должны укреплять взаимное доверие и углублять сотрудничество на фоне неоднозначной международной ситуации. Такое заявление сделал председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру, который прибыл с визитом в народную республику.

"Чем более хаотичной и запутанной становится международная ситуация, тем больше Китай и ЕС должны укреплять связи и взаимное доверие, развивать сотрудничество. Надеемся, что Португалия будет придерживаться позиции партнерства Китая и ЕС, способствовать устойчивому, стабильному и здоровому развитию отношений Китая и ЕС", - приводит слова китайского лидера агентство Синьхуа.

Он отметил, что сегодня мир вновь вступает в период потрясений и перемен. "Китай готов к тесному многостороннему сотрудничеству с Португалией, совместно продвигать подлинную многосторонность, отстаивать авторитет ООН, систему свободной торговли и содействовать формированию более справедливой и разумной системы глобального управления", - указал Си Цзиньпин.

Монтенегру находится в КНР 8-10 сентября.