Курс евро на межбанке впервые с 13 февраля поднялся выше 98 рублей

Курс евро на российском межбанковском рынке во вторник поднялся выше 98 рублей впервые с 13 февраля текущего года. Об этом свидетельствуют данные площадки "Финам".

По состоянию на 11:27 мск, курс единой европейской валюты рос на 1,04% и находился на отметке в 98,068 рубля. Вместе с тем курс доллара на российском межбанковском рынке рос на 1,12% и торговался на уровне 83,39 рубля.

К 11:37 мск курс евро ускорил рост и составлял 98,1 рубля (+1,08%), доллар остался на отметке в 83,39 рубля (+1,12%).

Ранее сообщалось, что курс американской валюты на российском межбанке впервые с 9 мая 2025 года поднялся выше 83 рублей.