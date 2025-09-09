Министр финансов США Скотт Бессент после встречи со спецпосланником ЕС по санкциям Дэвидом О'Салливаном заявил о готовности Вашингтона в рамках своей стратегии по достижению мира на Украине принять жесткие меры в отношении России.

"США и ЕС едины в своей позиции о важности прекращения войны на Украине. Все варианты остаются открытыми в рамках стратегии президента США по поддержке мирных переговоров. Подход "бизнес как обычно" оказался провальным, мы готовы применить жесткие меры в отношении России, но наши европейские партнеры должны полностью поддержать нас в этом, чтобы добиться успеха", - указал он в соцсети X.

Бессент также отметил, что ясно донес эту позицию до О'Салливана в ходе встречи с ним.

Ранее стало известно, что в США прибыл спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан во главе делегации сообщества для согласования новых антироссийских санкций.

В понедельник глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Еврокомиссия в рамках 19-го пакета санкций готовит вторичные ограничительные меры в отношении государств - партнеров РФ, которые закупают российские энергоресурсы.