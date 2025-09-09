Российские средства ПВО за сутки нейтрализовали 230 беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки нейтрализовали 5 крылатых ракет, 5 снарядов HIMARS и 230 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 5 крылатых ракет, 5 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 230 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что за все время специальной военной операции российские силы уничтожили 666 самолетов, 283 вертолета, 82 675 беспилотников, 628 зенитных ракетных комплексов, 25 022 танка и других боевых бронемашин, 1 590 боевых машин реактивных систем залпового огня, 29 410 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 41 374 единицы специальной военной автомобильной техники.