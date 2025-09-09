Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
9 сентября 2025 / 15:09
КОТИРОВКИ
USD
09/09
82.3397
EUR
09/09
96.5691
Новости часа
На канал президента РФ в Max подписались свыше 150 тыс. человек Российские средства ПВО за сутки нейтрализовали 230 беспилотников ВСУ
Москва
9 сентября 2025 / 15:09
Котировки
USD
09/09
82.3397
0.0000
EUR
09/09
96.5691
0.0000
Почему Трамп подправил Трумена? Мнение
Почему Трамп подправил Трумена? Мнение
8 сентября 2025 / 18:14
США нацелены на разъединение России, КНР и Индии
США нацелены на разъединение России, КНР и Индии
8 сентября 2025 / 17:58
Политолог Макаренко: министерство войны призвано вернуть Америке гегемонию
Политолог Макаренко: министерство войны призвано вернуть Америке гегемонию
8 сентября 2025 / 17:45
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Россия / Безопасность / Украина сегодня / СВО
Безопасность
Российские средства ПВО за сутки нейтрализовали 230 беспилотников ВСУ
9 сентября 2025 / 12:58
Российские средства ПВО за сутки нейтрализовали 230 беспилотников ВСУ
© Андрей Рубцов/ ТАСС

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки нейтрализовали 5 крылатых ракет, 5 снарядов HIMARS и 230 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 5 крылатых ракет, 5 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 230 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что за все время специальной военной операции российские силы уничтожили 666 самолетов, 283 вертолета, 82 675 беспилотников, 628 зенитных ракетных комплексов, 25 022 танка и других боевых бронемашин, 1 590 боевых машин реактивных систем залпового огня, 29 410 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 41 374 единицы специальной военной автомобильной техники. 

Почему Трамп подправил Трумена? Мнение
Почему Трамп подправил Трумена? Мнение
США нацелены на разъединение России, КНР и Индии
США нацелены на разъединение России, КНР и Индии
Политолог Макаренко: министерство войны призвано вернуть Америке гегемонию
Политолог Макаренко: министерство войны призвано вернуть Америке гегемонию
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
13:14
На канал президента РФ в Max подписались свыше 150 тыс. человек
12:58
Российские средства ПВО за сутки нейтрализовали 230 беспилотников ВСУ
12:42
Бессент: США готовы принять "жесткие меры" в отношении России
12:30
Курс евро на межбанке впервые с 13 февраля поднялся выше 98 рублей
12:15
Си Цзиньпин: Китай выступает за укрепление взаимного доверия с Евросоюзом
11:59
Reuters: премьер Непала подал в отставку на фоне массовых протестов в стране
11:44
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии растет
11:27
В результате пожара в зоопарке в Ейске погибли 28 крокодилов
11:15
Мишустин призвал к внедрению инноваций в отечественную промышленность
10:59
Венгрия планирует подписать "самый долгосрочный" контракт на закупку газа
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения