На канал президента РФ в Max подписались свыше 150 тыс. человек

На официальный канал президента РФ Владимира Путина "Кремль.Новости" в мессенджере Max за первые сутки подписались более 150 тыс. человек, сообщает ТАСС.

Канал главы государства был создан 8 сентября. Уже к середине дня он насчитывал 42,3 тыс. подписчиков. В канале размещено два поста, которые в совокупности собрали свыше 25 тыс. реакций.

На канал Кремля в Telegram в настоящее время подписано порядка 292 тыс. человек. У пресс-службы президента также есть официальные аккаунты в VK, на Youtube и Rutube.

Max - российская цифровая платформа пользовательских сервисов, на которой доступен мессенджер с ключевыми коммуникационными возможностями. В платформу интегрированы уникальные бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи.