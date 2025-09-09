Кулеба признал, что был вынужден бежать из Киева, "как вор в ночи"

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ввиду нового закона о запрете на выезд бывших дипломатов из страны он был вынужден бежать из Киева. Об этом он сообщил по телефону из Кракова корреспонденту газеты Corriere della Sera.

"Никогда бы не подумал, что должен буду бежать из моей страны, как вор в ночи", - указал он. Вместе с тем, по мнению экс-министра, новый указ Владимира Зеленского направлен в отношении него и "еще нескольких, как он".

Согласно информации издания, Кулеба должен принять участие в конференции в Южной Корее. "Мой заработок зависит от заграничных поездок. В некоторых властных кругах царствует старая советская логика, в соответствии с которой свободный гражданин за рубежом сразу становится заговорщиком против своего государства. Я же неизменно в целом стараюсь защищать наше правительство", - цитирует издание Кулебу. Он также предположил, что Зеленский разозлен допущенной экс-министром критикой в его адрес.

Кулеба был отправлен в отставку в сентябре прошлого года. МИД Украины он возглавлял с марта 2020 года. После отставки выступает в качестве эксперта по международной проблематике.