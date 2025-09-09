Председательство бывшего министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в Генеральной Ассамблее ООН - "позор" и "антисимвол" в юбилейный для организации год. На это обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе заседания Международного антифашистского форума.

"Сегодня к своим обязанностям приступает Анналена Бербок в качестве председателя Генеральной Ассамблеи ООН. Одиозный деятель, ее невозможно назвать просто бывшим министром иностранных дел, прикрывающийся некими неолиберальными установками", - указала Захарова.

Она также напомнила о семейной истории Бербок: "Внучка нациста, и мы не знаем, в каких семьях мы рождаемся. Но немцы либо каются за содеянное их дедами и прадедами, либо гордятся, как в ее случае. Она сама рассказывала о том, как ее якобы геройский дед сражался в Калининграде, хотя известно, на чьей стороне он был - на стороне Третьего рейха. Позор".

Вместе с тем дипломат отметила, что избрание Бербок на пост председателя Генассамблеи происходит в юбилейный для ООН год - организации, созданной на основе жертв и подвигов людей во Второй мировой войне. "В этот юбилейный год на трибуне Генеральный Ассамблеи ООН будет вас восседать как антисимвол Анналена Бербок", - добавила она.