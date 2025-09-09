Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
9 сентября 2025 / 16:40
КОТИРОВКИ
USD
09/09
82.3397
EUR
09/09
96.5691
Новости часа
Песков рассказал, как Путин отмечает свой день рождения Лукашенко в поздравлении Ким Чен Ыну подтвердил намерение посетить КНДР
Москва
9 сентября 2025 / 16:40
Котировки
USD
09/09
82.3397
0.0000
EUR
09/09
96.5691
0.0000
Почему Трамп подправил Трумена? Мнение
Почему Трамп подправил Трумена? Мнение
8 сентября 2025 / 18:14
США нацелены на разъединение России, КНР и Индии
США нацелены на разъединение России, КНР и Индии
8 сентября 2025 / 17:58
Политолог Макаренко: министерство войны призвано вернуть Америке гегемонию
Политолог Макаренко: министерство войны призвано вернуть Америке гегемонию
8 сентября 2025 / 17:45
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Евроведение / Геополитика
Политика
Захарова считает позором председательство Бербок в ГА ООН
9 сентября 2025 / 13:44
Захарова считает позором председательство Бербок в ГА ООН
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Председательство бывшего министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в Генеральной Ассамблее ООН - "позор" и "антисимвол" в юбилейный для организации год. На это обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе заседания Международного антифашистского форума.

"Сегодня к своим обязанностям приступает Анналена Бербок в качестве председателя Генеральной Ассамблеи ООН. Одиозный деятель, ее невозможно назвать просто бывшим министром иностранных дел, прикрывающийся некими неолиберальными установками", - указала Захарова.

Она также напомнила о семейной истории Бербок: "Внучка нациста, и мы не знаем, в каких семьях мы рождаемся. Но немцы либо каются за содеянное их дедами и прадедами, либо гордятся, как в ее случае. Она сама рассказывала о том, как ее якобы геройский дед сражался в Калининграде, хотя известно, на чьей стороне он был - на стороне Третьего рейха. Позор".

Вместе с тем дипломат отметила, что избрание Бербок на пост председателя Генассамблеи происходит в юбилейный для ООН год - организации, созданной на основе жертв и подвигов людей во Второй мировой войне. "В этот юбилейный год на трибуне Генеральный Ассамблеи ООН будет вас восседать как антисимвол Анналена Бербок", - добавила она.

Почему Трамп подправил Трумена? Мнение
Почему Трамп подправил Трумена? Мнение
США нацелены на разъединение России, КНР и Индии
США нацелены на разъединение России, КНР и Индии
Политолог Макаренко: министерство войны призвано вернуть Америке гегемонию
Политолог Макаренко: министерство войны призвано вернуть Америке гегемонию
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
14:14
Песков рассказал, как Путин отмечает свой день рождения
13:59
Лукашенко в поздравлении Ким Чен Ыну подтвердил намерение посетить КНДР
13:44
Захарова считает позором председательство Бербок в ГА ООН
13:30
Кулеба признал, что был вынужден бежать из Киева, "как вор в ночи"
13:14
На канал президента РФ в Max подписались свыше 150 тыс. человек
12:58
Российские средства ПВО за сутки нейтрализовали 230 беспилотников ВСУ
12:42
Бессент: США готовы принять "жесткие меры" в отношении России
12:30
Курс евро на межбанке впервые с 13 февраля поднялся выше 98 рублей
12:15
Си Цзиньпин: Китай выступает за укрепление взаимного доверия с Евросоюзом
11:59
Reuters: премьер Непала подал в отставку на фоне массовых протестов в стране
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения