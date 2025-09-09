Лукашенко в поздравлении Ким Чен Ыну подтвердил намерение посетить КНДР

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну поздравление с Днем образования Корейской Народно-Демократической Республики и выразил готовность посетить его страну с визитом.

"С теплотой вспоминаю нашу недавнюю встречу в Пекине. Подтверждаю готовность в ближайшее удобное для сторон время посетить вашу страну для выведения межгосударственных связей на качественно новый уровень. Надеюсь, что дальнейшее белорусско-корейское сотрудничество и наша совместная работа в международных организациях принесут пользу обоим народам, будут способствовать росту доверия и взаимопонимания", - следует из текста послания, передает пресс-служба белорусского лидера.

Он обратил внимание, что с момента провозглашения суверенного государства в 1948 году КНДР прошла через многочисленные испытания, которые только укрепили дух народа страны и позволили ему сохранить свою уникальную идентичность. Лукашенко также отметил, что история развития отношений между Белоруссией и КНДР представляет собой пример миролюбивого взаимодействия, основанного на принципах дружбы, стремления к равноправному диалогу, схожести моральных и культурных ценностей.

Глава белорусского государства пожелал Ким Чен Ыну доброго здоровья и новых достижений, а народу КНДР - мира и процветания.

3 сентября Лукашенко перед началом парада в Пекине пообщался с Ким Чен Ыном, который пригласил его посетить КНДР в удобное время.