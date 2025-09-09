Песков рассказал, как Путин отмечает свой день рождения

Президент РФ Владимир Путин в свой день рождения - 7 октября - как правило, старается провести время с родными и общается с руководителями других государств. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью ТАСС, которое было записано на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Разумеется, как все люди, он отмечает день рождения с близкими, со знакомыми. Но чаще всего у него получается "служебное празднование", то есть он использует это для того, чтобы как-то пообщаться с главами других государств. Такое тоже часто случается", - указал Песков.

Х Восточный экономический форум проходил во Владивостоке 3-6 сентября.