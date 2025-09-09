India Today: число жертв протестов в Непале увеличилось до 22 человек

Число погибших в антиправительственных протестах в Непале увеличилось до 22 человек. Об этом информировал телеканал India Today.

Ранее было известно о 19 погибших. В ходе эскалации насилия в Катманду двое протестующих были застрелены в одном из районов столицы, когда они подожгли здание местного отделения полиции и атаковали ее сотрудников. Правоохранители открыли огонь. Еще один человек погиб во время уличных столкновений.