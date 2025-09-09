Почему Трамп подправил Трумена? Мнение
8 сентября 2025 / 18:14
США нацелены на разъединение России, КНР и Индии
8 сентября 2025 / 17:58
Политолог Макаренко: министерство войны призвано вернуть Америке гегемонию
8 сентября 2025 / 17:45
Общество
India Today: число жертв протестов в Непале увеличилось до 22 человек
9 сентября 2025 / 14:33
© Фото AP/Ниранджан Шреста/ТАСС
Число погибших в антиправительственных протестах в Непале увеличилось до 22 человек. Об этом информировал телеканал India Today.
Ранее было известно о 19 погибших. В ходе эскалации насилия в Катманду двое протестующих были застрелены в одном из районов столицы, когда они подожгли здание местного отделения полиции и атаковали ее сотрудников. Правоохранители открыли огонь. Еще один человек погиб во время уличных столкновений.