India Today: число жертв протестов в Непале увеличилось до 22 человек
9 сентября 2025 / 14:33
© Фото AP/Ниранджан Шреста/ТАСС

Число погибших в антиправительственных протестах в Непале увеличилось до 22 человек. Об этом информировал телеканал India Today.

Ранее было известно о 19 погибших. В ходе эскалации насилия в Катманду двое протестующих были застрелены в одном из районов столицы, когда они подожгли здание местного отделения полиции и атаковали ее сотрудников. Правоохранители открыли огонь. Еще один человек погиб во время уличных столкновений.

