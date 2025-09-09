Правительство начало вести канал в Мах

Правительство России завело свой канал в Мах.

"Приветствуем вас в официальном канале правительства в мессенджере Max! Теперь и здесь для вас доступны самые свежие и актуальные новости о работе российского правительства", - следует из первого поста в канале.

Согласно сообщению на сайте кабмина, в Мах будут публиковаться свежие новости о работе правительства, о принятых решениях и подписанных документах, а также о рабочих поездках и мероприятиях премьер-министра Михаила Мишустина, вице-премьеров и министров.

"Так, граждане смогут знакомиться с новостями о работе правительства на удобных им площадках", - говорится в сообщении.