Почему Трамп подправил Трумена? Мнение
8 сентября 2025 / 18:14
США нацелены на разъединение России, КНР и Индии
8 сентября 2025 / 17:58
Политолог Макаренко: министерство войны призвано вернуть Америке гегемонию
8 сентября 2025 / 17:45
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
/ Ближнее зарубежье / Экономика / Союз России и Белоруссии / Политика и религия
Экономика
Лукашенко отметил, что экономика Белоруссии за пять лет пережила беспрецедентные вызовы
9 сентября 2025 / 14:58
Лукашенко отметил, что экономика Белоруссии за пять лет пережила беспрецедентные вызовы
© Михаил Метцель/ ТАСС

За последние годы экономика и банковский сектор Белоруссии пережили беспрецедентные вызовы в условиях санкционного давления Запада. На это обратил внимание президент республики Александр Лукашенко в ходе совещания с аппаратом Нацбанка и руководством банков.

"За последнюю пятилетку национальная экономика, а с ней и белорусский банковский сектор пережили беспрецедентные вызовы", - приводит его слова агентство БелТА.

Лукашенко отметил, что в отношении Белоруссии были применены драконовские санкции. "Как мне докладывают, в целом ситуация в денежно-кредитной сфере и на валютном рынке опасений не вызывает. Но на сегодняшний день сделано не все, есть недоработки. Сегодня будем говорить не только о Национальном банке, но и о развитии банковско-финансовой системы в целом, которая, как и вся наша страна, проходит непростой период", - указал он.

Что касается роста золотовалютных резервов в Белоруссии в последнее время, глава государства подчеркнул, что нельзя просто "сидеть на кубышке". Согласно данным агентства, на 1 сентября текущего года резервы достигли значения почти в $12,5 млрд, увеличившись с начала нынешней пятилетки почти на $5 млрд.

"Хочу заметить, что этому в значительной мере способствовал рост мировых цен на золото. А так бывает не всегда. Значит, и расслабляться нельзя. И просто сидеть сложа руки на кубышке неправильно. Деньги должны работать на выгодные стране инвестиционные проекты с быстрой отдачей или долгосрочные экспортные контракты", - уверен президент.

Он также призвал в экстренном порядке переломить тенденцию растущей инфляции и усилить в этом роль Нацбанка, которая, на его взгляд, пока в этом процессе вообще не видна. 

