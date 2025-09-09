Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили более 1 485 военных

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили более 1 485 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 165 военнослужащих, "Запад" - более 230 военнослужащих, "Южная" - свыше 240, "Центр" - более 515, "Восток" - свыше 265, "Днепр" - до 70 военнослужащих.