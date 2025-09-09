В Польше решили закрыть погранпереходы на границе с Белоруссией в связи с проведением белорусско-российских учений "Запад-2025" в ночь с 11 на 12 сентября. Об этом заявил польский премьер Дональд Туск перед заседанием правительства.

"Принимая во внимание вопросы государственной безопасности, мы закроем границу с Белоруссией, в том числе погранпереход на железной дороге, в связи с учениями "Запад-2025" в ночь с четверга на пятницу", - сказал он, передает телеканал TVP Info.

В минувшую пятницу Туск сообщил, что Варшава готовится принять "особые меры" в отношении Белоруссии в случае провокаций на учениях "Запад-2025".

Учения "Запад-2025" пройдут с 12 по 16 сентября на территории Белоруссии. Тема учений - применение группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства. Военнослужащие Белоруссии и России намерены отработать в том числе отражение ударов с воздуха и борьбу с диверсионными группами противника. Кроме того, участники учений отработают планирование применения ядерного оружия и "Орешника".

В качестве реакции на белорусско-российские маневры Польша совместно с НАТО проводит дивизионные учения "Железный защитник" с участием 34 тыс. военных и 600 единиц техники.