Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
9 сентября 2025 / 18:12
КОТИРОВКИ
USD
09/09
82.3397
EUR
09/09
96.5691
Новости часа
Khabarhub: супруга экс-премьера Непала погибла в результате нападения на их дом Новак анонсировал визит временного президента Сирии в Россию
Москва
9 сентября 2025 / 18:12
Котировки
USD
09/09
82.3397
0.0000
EUR
09/09
96.5691
0.0000
Почему Трамп подправил Трумена? Мнение
Почему Трамп подправил Трумена? Мнение
8 сентября 2025 / 18:14
США нацелены на разъединение России, КНР и Индии
США нацелены на разъединение России, КНР и Индии
8 сентября 2025 / 17:58
Политолог Макаренко: министерство войны призвано вернуть Америке гегемонию
Политолог Макаренко: министерство войны призвано вернуть Америке гегемонию
8 сентября 2025 / 17:45
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Безопасность / Союз России и Белоруссии / Политика и религия
Безопасность
Туск: Польша закроет границу с Белоруссией из-за учений "Запад-2025"
9 сентября 2025 / 15:30
Туск: Польша закроет границу с Белоруссией из-за учений "Запад-2025"
© EPA-EFE/ OLIVIER HOSLET/ТАСС

В Польше решили закрыть погранпереходы на границе с Белоруссией в связи с проведением белорусско-российских учений "Запад-2025" в ночь с 11 на 12 сентября. Об этом заявил польский премьер Дональд Туск перед заседанием правительства.

"Принимая во внимание вопросы государственной безопасности, мы закроем границу с Белоруссией, в том числе погранпереход на железной дороге, в связи с учениями "Запад-2025" в ночь с четверга на пятницу", - сказал он, передает телеканал TVP Info

В минувшую пятницу Туск сообщил, что Варшава готовится принять "особые меры" в отношении Белоруссии в случае провокаций на учениях "Запад-2025".

Учения "Запад-2025" пройдут с 12 по 16 сентября на территории Белоруссии. Тема учений - применение группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства. Военнослужащие Белоруссии и России намерены отработать в том числе отражение ударов с воздуха и борьбу с диверсионными группами противника. Кроме того, участники учений отработают планирование применения ядерного оружия и "Орешника".

В качестве реакции на белорусско-российские маневры Польша совместно с НАТО проводит дивизионные учения "Железный защитник" с участием 34 тыс. военных и 600 единиц техники.

Почему Трамп подправил Трумена? Мнение
Почему Трамп подправил Трумена? Мнение
США нацелены на разъединение России, КНР и Индии
США нацелены на разъединение России, КНР и Индии
Политолог Макаренко: министерство войны призвано вернуть Америке гегемонию
Политолог Макаренко: министерство войны призвано вернуть Америке гегемонию
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
15:58
Khabarhub: супруга экс-премьера Непала погибла в результате нападения на их дом
15:45
Новак анонсировал визит временного президента Сирии в Россию
15:30
Туск: Польша закроет границу с Белоруссией из-за учений "Запад-2025"
15:14
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили более 1 485 военных
14:58
Лукашенко отметил, что экономика Белоруссии за пять лет пережила беспрецедентные вызовы
14:46
Правительство начало вести канал в Мах
14:33
India Today: число жертв протестов в Непале увеличилось до 22 человек
14:14
Песков рассказал, как Путин отмечает свой день рождения
13:59
Лукашенко в поздравлении Ким Чен Ыну подтвердил намерение посетить КНДР
13:44
Захарова считает позором председательство Бербок в ГА ООН
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения