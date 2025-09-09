Почему Трамп подправил Трумена? Мнение
Политика
Новак анонсировал визит временного президента Сирии в Россию
9 сентября 2025 / 15:45
© Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС
Вице-премьер России Александр Новак заявил о предстоящем визите временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа в Москву для участия в российско-арабском саммите, который намечен на 15 октября, передает агентство SANA.
"Мы уделяем особое внимание предстоящему визиту президента Ахмеда аш-Шараа в Москву для участия в российско-арабском саммите", - сказал Новак в ходе совместной с главой сирийского МИД Асаадом аш-Шейбани пресс-конференции в Дамаске.