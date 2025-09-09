Новак анонсировал визит временного президента Сирии в Россию

Вице-премьер России Александр Новак заявил о предстоящем визите временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа в Москву для участия в российско-арабском саммите, который намечен на 15 октября, передает агентство SANA.

"Мы уделяем особое внимание предстоящему визиту президента Ахмеда аш-Шараа в Москву для участия в российско-арабском саммите", - сказал Новак в ходе совместной с главой сирийского МИД Асаадом аш-Шейбани пресс-конференции в Дамаске.