Khabarhub: супруга экс-премьера Непала погибла в результате нападения на их дом

Супруга бывшего премьер-министра Непала Джаны Натха Кханала скончалась в результате нападения протестующих на их резиденцию. Об этом информировал портал Khabarhub.

Сообщается, что участники протестов заперли женщину в доме и подожгли его.