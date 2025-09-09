Страны БРИКС могут прожить без американского рынка. Мнение
Khabarhub: супруга экс-премьера Непала погибла в результате нападения на их дом
9 сентября 2025 / 15:58
© REUTERS/ Аднан Абиди/ТАСС
Супруга бывшего премьер-министра Непала Джаны Натха Кханала скончалась в результате нападения протестующих на их резиденцию. Об этом информировал портал Khabarhub.
Сообщается, что участники протестов заперли женщину в доме и подожгли его.